İnhisar ilçesinin yeni Kaymakamı göreve başladı

Bilecik'e bağlı İnhisar ilçesinin yeni Kaymakamı Furkan Recep Nalbant göreve başladı. İnhisar Kaymakamı olarak atanan Nalbant, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile bir araya geldi ve projeler hakkında görüştü.

Bilecik'e bağlı İnhisar ilçesinin yeni Kaymakamı Furkan Recep Nalbant göreve başladı.

İnhisar Kaymakamı olarak atanan Furkan Recep Nalbant ilk ziyaretinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile bir araya geldi. Vali Aygöl, Kaymakam Nalbant'ı makamında ağırladı. Vali Aygöl ve Kaymakam Nalbant bir süre sohbet ederek projeler hakkında görüştü. Bilecik ve ilçeleri adına hep birlikte hareket edeceklerini belirten Vali Aygöl, Kaymakam Nalbant'a yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK