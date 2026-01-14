Haberler

İngiltere, Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditleri sonrasında İngiltere, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı. Hükümet sözcüsü, büyükelçiliğin uzaktan çalışacağını açıkladı.

İngiltere hükümet sözcüsü, " Tahran'daki İngiliz büyükelçiliğini geçici olarak kapattık" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından İngiltere, Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı. Adı açıklanmayan İngiltere hükümet sözcüsü, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Tahran'daki İngiliz büyükelçiliğini geçici olarak kapattık, büyükelçilik artık uzaktan çalışacak. Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat tavsiyeleri, bu konsolosluk değişikliğini yansıtacak şekilde güncellendi" dedi. - LONDRA

