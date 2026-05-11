İngiltere'den İran bağlantılı 12 kişi ve kuruluşa yaptırım

İngiltere, İran'a yönelik yaptırımlar listesini genişletti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, saldırı planladıkları ve İngiltere ile diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan gruplara finansal destek sağladıkları iddiasıyla İran bağlantılı 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı. Yerel kaynaklara göre yaptırım listesinde İngiliz hükümetinin "Zindaşti suç şebekesi" olarak tanımladığı yapının iddia edilen üyeleri ve bağlantılı kişilerin yanı sıra çeşitli döviz büroları ile finans kuruluşları da yer alıyor. Hükümet tarafından yayımlanan bildiride, yaptırımlar kapsamında mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı uygulanması ve yöneticilik görevlerinden men edilme gibi tedbirlerin bulunduğu belirtildi.

"Zindaşti şebekesi"

Yaptırımların hedefindeki yapılanmanın İranlı uyuşturucu kaçakçısı ve suç örgütü lideri olmakla suçlanan Naci İbrahim Şerifi Zindaşti tarafından yönetildiği iddia ediliyor. Zindaşti ve bağlantılı isimler, daha önce de Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından benzer yaptırımlara tabi tutulmuştu. AB, Zindaşti şebekesinin İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olduğunu öne sürmüştü. İran tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ise İngiltere ve diğer ülkelerde gerçekleşen saldırılar ya da muhtemel saldırı hazırlıklarına ilişkin suçlamalar reddedilmişti. - LONDRA

