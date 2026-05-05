İngiltere'den Rusya'nın yabancı asker alımı ve İHA üretimiyle bağlantılı 35 kişi ve kuruluşa yaptırım

İngiltere yönetimi, Ukrayna'daki savaşta Rusya için savaşmak üzere savunmasız göçmenleri askere almak ve savaşta kullanılmak üzere insansız hava araçları (İHA) üretmekle suçladığı 35 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın askeri tedarik zincirlerine yönelik yeni yaptırım kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Bugün açıklanan yaptırımlar, Putin'in savaşının ön cephelerinde savaşmaları için savunmasız göçmenleri kaçıran kişileri ve Rusya'nın insansız hava aracı fabrikalarına malzeme sağlayan şirketleri doğrudan hedef alıyor. Yaptırımlar, 35 kişi ve kuruluşu hedef alıyor. İngiltere tarafından yaptırım uygulanan ağlar, daha iyi bir yaşam arayışındaki yabancı göçmenleri aldatıcı bir şekilde işe alıyor ve onları ya cepheye top yemi olarak gönderiyor ya da silah fabrikalarında çalıştırıyor. Bu, Rusya'nın İngiltere'nin yaptırım uyguladığı bir kuruluşta insansız hava aracı üretimi için yürüttüğü Alabuga Start programı gibi planları da içeriyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda cepheye gönderilecek göçmenlerin seyahatini kolaylaştıran insan kaçakçılığı şebekeleriyle bağlantılı 17 yaptırım kararı alındığı aktarıldı. Diğer 18 yaptırım kararının ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın "Rusya'nın genellikle ekonomik olarak güvencesiz geçmişe sahip kişileri işe alan bir işe alım programı" olarak tanımladığı Alabuga Start programıyla ilgili olduğu aktarıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre çoğunluğu Kamerunlu olan göçmenler, insansız hava araçları üretmek üzere Moskova'nın 800 kilometre doğusunda Tataristan Cumhuriyeti'nde bulunan bir fabrikada çalıştırılıyor.

Dikkat çeken isimler

Yaptırım uygulanan hedefler arasında Tayland ve Çin de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerde bulunan ve Rusya'ya insansız hava aracı bileşenleri ve diğer kritik askeri malzemeler tedarik etmekten sorumlu olan kişi ve kuruluşlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yoğun olarak kullandığı ucuz, seri üretilen bir saldırı dronu olan VT-40'ı geliştiren şirketin sahibi Pavel Nikitin, Rus devletiyle bağlantılı olan ve Ukrayna'ya giderek Rusya adına savaşmaları için insanları işe alma faaliyetleriyle bilinen 3 kişi yer alıyor. Bu kişiler arasında Rus devletinin desteğiyle Mısır, Irak, Fildişi Sahili, Nijerya, Fas, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden gelen göçmenlerin, Rusya üzerinden Ukrayna'ya seyahat etmelerini kolaylaştıran Polina Alexandrovna Azarnykh de bulunuyor. Göçmenlerin asgari eğitimle ve son derece kötü şartlar altında Rus ordusu saflarında cepheye gönderildiği belirtiliyor.

"Rusya, göçmenleri top yemi olarak kullanıyor"

İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty yaptığı açıklamada, "Savunmasız insanları Rusya'nın Ukrayna'daki başarısız ve yasa dışı savaşını desteklemek için kullanması barbarcadır. Bu yaptırımlar, göçmenleri top yemi olarak kullanan ve Putin'in insansız hava aracı fabrikalarına masum sivilleri ve hayati altyapıyı hedef almak için yasa dışı bileşenler sağlayanların faaliyetlerini ortaya çıkarıyor ve sekteye uğratıyor. İngiltere, Rusya'nın savaş makinesini sekteye uğratmak için uluslararası çabalara öncülük etmeye, ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmaya ve hibrit tehditleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Avrupa güvenliğinin ve ortak değerlerimizin savunmasında Ukrayna'nın yanındayız" ifadelerini kullandı. - LONDRA

