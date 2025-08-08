İngiltere Başbakanı Starmer'den İsrail'e Gazze Eleştirisi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze'yi işgali planının "yanlış bir karar" olduğunu belirterek durumun derhal yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal kararına yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Başbakan Starmer, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da şiddetlendirme kararı yanlıştır ve bu kararı derhal yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz. Bu eylem, çatışmayı sona erdirmek veya rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir fayda sağlamayacaktır. Sadece daha fazla kan dökülmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı. Gazze'deki insani krizin her geçen gün daha da kötüleştiğini, Hamas'ın elindeki esirlerin şartlarda olduğunu belirten Starmer, "İhtiyacımız olan şey ateşkes, insani yardımların artırılması, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması ve müzakere yoluyla bir çözümdür" ifadelerine yer verdi. Starmer, Hamas'ın Gazze'nin geleceğinde olmaması gerektiğini belirterek, "Müttefiklerimizle birlikte iki devletli çözümün bir parçası olarak bölgede barışı güvence altına almak ve nihayetinde Filistinliler ve İsrailliler için daha parlak bir gelecek sağlamak amacıyla uzun vadeli bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ancak her iki taraf da müzakerelerde iyi niyetle hareket etmezse bu ihtimal gözlerimizin önünde kaybolup gidiyor. Mesajımız açıktır: Diplomatik çözüm mümkündür, ancak her iki taraf da yıkım yolundan uzak durmalıdır" ifadelerini kullandı. - LONDRA