Haberler

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bu saldırılarda rol oynamadık. Koordineli bölgesel savunma operasyonları doğrultusunda, halkımız ve ülkemizin çıkarlarını korumak üzere kuvvetlerimiz aktif haldedir ve uçaklarımız havadadır" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'a yönelik saldırılarda ülkelerinin rolü olmadığını belirterek, savunma operasyonlarına devam ettiklerini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bu saldırılarda rol oynamadık. Koordineli bölgesel savunma operasyonları doğrultusunda, halkımız ve ülkemizin çıkarlarını korumak üzere kuvvetlerimiz aktif haldedir ve uçaklarımız havadadır" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi

İran'da okuldaki kız çocukları vuruldu! Can kaybı korkunç boyutlarda
Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı

6 ülkedeki Türk vatandaşlarına çağrı
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi

İran'da okuldaki kız çocukları vuruldu! Can kaybı korkunç boyutlarda
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı