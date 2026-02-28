İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bu saldırılarda rol oynamadık. Koordineli bölgesel savunma operasyonları doğrultusunda, halkımız ve ülkemizin çıkarlarını korumak üzere kuvvetlerimiz aktif haldedir ve uçaklarımız havadadır" dedi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bu saldırılarda rol oynamadık. Koordineli bölgesel savunma operasyonları doğrultusunda, halkımız ve ülkemizin çıkarlarını korumak üzere kuvvetlerimiz aktif haldedir ve uçaklarımız havadadır" dedi. - LONDRA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı