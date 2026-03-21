Haberler

GKRY: "Starmer, Kıbrıs'taki üslerinin saldırı amaçlı kullanılmayacağını vurguladı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleşen görüşmede, İngiltere'nın Kıbrıs'taki üslerinin herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağı vurgulandı. Görüşmede, bölgedeki güvenlik sorunlarına dair endişeler ele alındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) bir yetkili, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin, "İngiltere Başbakanı, Kıbrıs'ın güneyindeki üslerinin herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağını vurguladı" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken bölgede yaşanan güvenlik sorunları ele alındı. Bir Rum yetkili tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere'nin İran krizi sırasında Kıbrıs'ın güneyindeki üslerinin herhangi bir saldırı amacıyla kullanmayacağı yönünde taahhüt verdiği belirtildi. Açıklamada, "İngiltere Başbakanı, Kıbrıs'ın güvenliğinin İngiltere için önemli olduğunu yineledi ve bu amaçla, halihazırda uygulanan önleyici tedbirlere katkı sağlayan araçların güçlendirilmesine yönelik bir karar alındığını söyledi. Son olarak, Başbakan, Kıbrıs'ın güneyindeki üslerinin herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağını bir kez daha vurguladı" denildi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat'ın ardından 2 Mart tarihinde GKRY'de bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri Hava Üssü'ne İran yapımı "Shahed" tipi insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmiş, saldırıda üste küçük çaplı maddi hasar meydana gelmişti. Daha sonrasında üs yakınlarında 2 İHA daha etkisiz getirilmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

