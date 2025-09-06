İngiltere Başbakanı Keir Starmer Hükümetinde Önemli Değişiklikler

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, 14 aylık hükümetinde değişiklikler yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakan Yardımcısı ve Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Angela Rayner'in vergi kaçırdığı haberleri üzerine istifa etmesinin ardından hükümette değişiklikler yaptı. Rayner'dan boşalan Başbakan Yardımcılığı koltuğuna Dışişleri Bakanı David Lammy'yi atayan Starmer, Dışişleri Bakanlığı'na ise İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ı getirdi.

İçişleri Bakanlığı koltuğunun yeni sahibi Adalet Bakanı Shabana Mahmood olurken yeni Başbakan Yardımcısı Lammy, Adalet Bakanlığı görevine de getirildi.

Starmer, İskoçya Bakanı Ian Murray ile Avam Kamarasından Sorumlu Bakan Lucy Powell'ı ise görevden aldı.

Kral 2'nci Charles'ın şahsi mülkü olan Lancaster Dükalığı'ndan Sorumlu Bakan Pat McFadden, Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı'na atanırken ondan boşalan koltuğa Darren Jones oturdu.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Steve Reed ise Angela Rayner'ın istifasıyla boşalan Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'na getirildi. Reed'in yerine Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı olarak Emma Reynolds atanırken Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'ın Grup Başkanvekili olarak kabinede yer alması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı'na Peter Kyle, Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na Liz Kendall, İskoçya Bakanlığı'na Douglas Alexander, Avam Kamarasından Sorumlu Bakanlığa ise Alan Campbell getirildi.