İngiltere Başbakanı İsrail'e İtidal Çağrısında Bulundu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde itidal çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından telefonda görüştü. Görüşmede, Sunak, Netanyahu'ya itidal çağrısında bulunarak, bölgedeki herhangi bir gerilimin kimsenin çıkarına olmadığını vurgulayarak, bölgede gerilimin tırmanmasının Orta Doğu'daki güvensizliği derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağını ifade etti.

Sunak, ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik yardımların miktarında büyük bir artış yapılması istediğini aktardı. - LONDRA