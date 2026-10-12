İngiltere Başbakanı Burnham, Fairford planını İran Devrim Muhafızlarına bağladı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere'deki RAF Fairford hava üssünü hedef alan saldırı planının "yüksek ihtimalle" İran'dan koordine edildiğini belirterek, neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğini doğrulayabileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere'deki ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü yakınlarında 27 Eylül'de yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burnham, Fairford hava üssünü hedef alan saldırı planının "yüksek ihtimalle" İran'dan koordine edildiğini belirterek, neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğini söyledi. Burnham, "Değerlendirmemize göre planın İran'da koordine edilmiş olmasının yüksek ihtimal olduğunu ve neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğini doğrulayabilirim" dedi.

"Topraklarımızdaki bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz"

Burnham, "Topraklarımızdaki bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz. İran'ın suç ağlarını kullanmasına karşı sert önlemler alacağız; bu ağları ve finansman kaynaklarını hedef almak için sahip olduğumuz tüm yetkileri kullanacağız. Ayrıca İran'ın ve Devrim Muhafızları'nın bize zarar verme kapasitesini kısıtlamak için yeni yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

ABD, üsteki bombardıman uçaklarını geri çekmişti

İngiliz polisi 27 Eylül Pazar günü, 3 minibüsün ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssüne doğru gittiği ihbarı üzerine Gloucestershire kırsalında "patlayıcı ve terör suçları" şüphesiyle 20'li yaşlarında 5 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Hem İran hem de İngiliz vatandaşı olan 25 yaşındaki 6'ncı bir kişi ise 1 Ekim'de Westminster'da gözaltına alınmış, kefaletle serbest kalmıştı. İran, olayla ilgisi olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Whelford köyü yakınlarındaki RAF Fairford üssü, ABD Hava Kuvvetleri tarafından İran'a yönelik saldırılarda kullanılmıştı.

Son aylarda İngiltere'nin, Fairford üssünün İran'a karşı savunma amaçlı saldırılar için kullanılması talebini onaylamasının ardından ABD, bu üsten B-1 ve B-52 bombardıman uçaklarını Orta Doğu'ya uçurmuştu. ABD'nin pazar günü bombardıman uçaklarını üsten çektiği ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, uçakların üsse yönelik "bazı tehditler" nedeniyle geri çekildiğini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı