İngiliz gazetesine konuşan İmamoğlu'nun röportaj sonunda söyledikleri AK Parti'yi fena kızdıracak

Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferine girerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aldığı hapis cezası sonrası İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin seçimde büyük bir yenilgi alacağını iddia eden İmamoğlu'nun röportajın sonunda söyledikleri ise AK Parti'yi bir hayli kızdıracak gibi; "Türkiye'de ilgili kurumlara dikte eden baskıcı bir mentalite var. Kimsenin onlara karşı olmasını istemiyorlar."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a konuştu. Türkiye seçim atmosferine girerken Financial Times'tan Ayla Jean Yackley'e konuşan İmamoğlu dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"SEÇMEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SANDIKTA CEZALANDIRACAK"

"Türkiye'de muhalefet lideri siyasi yasağın demokrasiyi baltaladığını söyledi" başlığıyla hazırlanan yazıda, "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisini sandıkta cezalandıracağını öngörüyor" ifadesi yer aldı.

"ARALIK AYINDA VERİLEN CEZA SEÇİMİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Makalede, "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı için potansiyel adaylardan biri olan İmamoğlu, Erdoğan'ın partisinin demokrasiyi engelleme girişimi yüzünden büyük bir yenilgiye uğrayacağını söyledi. İmamoğlu, anketlerde acılı bir ekonomik kriz yüzünden desteği azalan Erdoğan'ın önünde çıkıyor. İmamoğlu aday olacağını hiçbir zaman açıklamasa da Aralık ayında verilen ceza seçimi değiştirebilir" denildi.

İMAMOĞLU: BU HÜKÜMET AĞIR BİR YENİLGİ ALACAKTIR

İmamoğlu, "Onlar demokrasiyibaltalıyorlar ve kelimenin tam anlamıyla insanların seçme özgürlüğünü reddediyorlar. Seçmen 2023 seçimlerinde sandıktan buna yanıt verecektir ve bu hükümet ağır bir yenilgi alacaktır" dedi.

"CEZANIN SEBEBİ İSTANBUL'U KAYBETMELERİ"

Bu yıl yapılacak seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan için en zor seçim olacağını aktaran Financial Times, İmamoğlu'nun farklı gruplardan seçmenin desteğini alabildiğine de dikkat çekti. İmamoğlu gazeteye, "Bana verilen ceza hükümetin İstanbul'u kaybederek yaşadığı büyük travmadan kaynaklanıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE KURUMLARA DİKTE EDEN BASKICI BİR MENTALİTE VAR"

Röportajın sonunda ise İmamoğlu, "Yargının ne kadar politize olduğunu görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Bu durum demokrasiyietkiliyor. Türkiye'de ilgili kurumlara dikte eden baskıcı bir mentalite var. Kimsenin onlara karşı olmasını istemiyorlar" ifadesini kullandı.