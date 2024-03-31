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İnegöl'de muhtarlar eşit oy alınca kura çekildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nde iki aday da eşit oy alınca muhtarı belirlemek için kura çekimine gidildi. Kura sonucunda mevcut muhtar seçimi kaybetmiş oldu.

OYLARI YARI YARIYA BÖLÜŞÜNCE KURA ÇEKİLDİ

İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nde mevcut muhtar Hüseyin Erden ile Adnan Memiş muhtarlığa aday oldu. Mahallede 114 geçerli oy sayılırken, oyların yarısını mevcut muhtar, diğer yarısını ise Memiş aldı. İki adayın da 57 oy alması üzerine muhtar çekilen kura ile belirlendi.

Sandık başkanı tarafından kuradaki kağıttan Adnan Memiş'in ismi çıktı. Böylece resmi olmayan sonuçlara göre muhtarlık seçimini Adnan Memiş kazandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (2)

Mldhat Caglar:

Neden olmassin medeniyetin gereyi

3
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Snn Aksu:

Ooo piti piti karamela sepeti bu böyle oluyormuydu ya :))

2
0
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