İncirliova Belediyesi İşçi Borçlarını Ödedi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, emeklilik kıdem tazminatı ve işçi alacağı olan 14 kişiye 3 milyon 805 bin 129 lirayı ödeyerek belediye işçisine olan tüm borcu kapattı. Başkan Kaya, 'İşçi borcu bitti, şimdi sıra esnaf borcunda' dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, emeklilik kıdem tazminatı ve işçi alacağı alacağı olan 14 kişiye 3 milyon 805 bin 129 lirayı ödeyerek belediye işçisine olan tüm borcu kapattı. Başkan Kaya, "İşçi borcu bitti, şimdi sıra esnaf borcunda" dedi.

İncirliova Belediyesi'nde emekliye ayrılan 14 işçinin belediyeden 3 milyon 805 bin 129 lira olan kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını ödemek için Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İller Bankası'ndan kredi çekmek için geçtiğimiz günlerde düzenlenen belediye meclis toplantısında meclisten yetki aldı. İller Bankası'nın krediyi onaylayarak belediye hesabına parayı aktarması sonrasında İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tüm işçilerin alacaklarını ödedi. Başkanlık makamında Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Güneş, Bekir Kaykı ve Hülya Erginer ile emekli olan işçilerin katılımı ile basın toplantısı düzenleyen Başkan Kaya, "İncirliova Belediyesi olarak işçilerimize olan yaklaşık 4 milyon liraya yakın borcumuzu bitirdik. Bundan böyle işçisine, emekçisine borcu olmayan bir belediye olarak yolumuza devam ediyoruz. İşçilerimize, ailelerine ve bu parada alın teri olan herkese hayırlı olsun. Rabbim sağlıkla harcamayı nasip etsin. İşçi borcumuzun tamamını ödedik bundan sonra sıra esnaf borcumuzu ödemeye geldi" dedi.

İller Bankası'ndan aldıkları kredi için AK Parti Aydın Milletvekilleri, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Kaya, "Biliyorsunuz bu borçlarımızı öderken İller Bankası'ndan yani devletten aldığımız kredileri kullanıyoruz. Bu kredilerin alınması sürecinde bize destek olan TBMM KİT Komisyonu Başkanımız AK Parti Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş başta olmak üzere, AK Parti Aydın İl Başkanımız Gökhan Ökten'e, AK Parti Aydın Milletvekillerimiz Seda Sarıbaş ile Ömer Özmen'e, kredi kullanılması talebimizi destekleyen belediye meclis üyelerimize, İller Bankası Genel Müdürlüğüne ve çalışmayı yürüten belediyemiz personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Esnaflara olan 5 milyon liralık borçlarını da ödeyeceklerini belirten Başkan Kaya, "Bu krediden kalacak fazla parayla Gerenkova, Yazıdere ve Beyköy mahallelerinde düğün salonu, çeşitli mahallelerde ise çocuk parkları ile spor alanları yapacağız. Ayrıca belediyenin kamuya olan 31 milyon 700 bin lira borcunu kapatmak için ise bir devlet kurumuyla taşınmaz takası yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, bu işlemin gerçekleşmesi durumunda ilçe tarihinde ilk defa belediyenin yerel seçimlere sıfır borçla gideceğini sözlerine eklerken, alacaklarını alan işçiler de, alacaklarının ödenmesinden dolayı Başkan Kaya ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN