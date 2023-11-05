İsrail ve ABD'yi protesto etmek için İncirlik Üssü önünde eylem yapan kalabalıktan bir grup, askeri bölgeye girmeye çalışmakta ısrar edince bir kaz daha müdahale geldi.

İncirlik Üssü'nde İsrail ve ABD protestosu: Polis müdahale etti

İsrail ve ABD'yi protesto etmek için İncirlik Üssü önünde eylem yapan kalabalıktan bir grup, askeri bölgeye girmeye çalışmakta ısrar edince bir kaz daha müdahale geldi.

Türkiye genelinde toplanan gruplar, İsrail'in Filistin'deki katliamını ve İsrail'e destek veren ABD'yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü'ne geldi. Öğle saatlerinde kalabalığın eylemi başladı. Polis gruba İncirlik Üssü'nün arka tarafındaki Sezai Karakoç Bulvarında yer gösterdi. Alan da demir bariyerlerle çevrildi. Ancak bir grup, polisin bariyerlerini aşıp askeri bölgeye girmek istedi. Bunun üzerine polis müdahale etti ve grubu bölgeden uzaklaştırdı.

Bir süre sonra grup tekrar askeri üsse girmek istedi. Polis yine eylemcilere müdahale etti. Polis ekiplerine askerler de destek verdi. Gruptan bazı kişilerin polise taş attığı görüldü. - ADANA