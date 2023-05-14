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İnce oyunu kullandığı sandığın başında konuştu: Eski arkadaşlarım dahil herkese dava açacağım

Politika Haberleri

Seçime 3 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu Ankara'da kullandı. Sandık başında kendisine düzenlenen kara propagandaya ilişkin konuşan İnce, "Haberleri yanlış yapıyorsunuz. Ortada bir terör örgütü var. Bir cinsel ilişki sitesinden almışlar görüntüleri, benim kafamı yapıştırmışlar. Ama bunu yayanlar var ya, hepsine dava açacağım. Eski arkadaşlarım dahil" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu Ankara Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullandı. İnce oyunu kullanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Burada kendisine düzenlenen kara propagandaya ilişkin olarak gazetecilere sitem eden İnce, "Haberleri yanlış yapıyorsunuz. Ortada bir terör örgütü var. Bir cinsel ilişki sitesinden almışlar görüntüleri, benim kafamı yapıştırmışlar. Ne kaset komplosu? Ortada bir kaset yok. Rica ediyorum haberleri doğru yapın" dedi.

İnce, "Ama bunları ortaya çıkartan FETÖ. Ama bunu yayanlar var ya, hepsine dava açacağım. Eski arkadaşlarım dahil. Her birine dava açacağım" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. İnce "Bunu memleketim için yapıyorum" demişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Memleket Partisi 14 Mayıs Seçimi Muharrem İnce Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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