İnce, Özdağ'la basın toplantısında "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı: Kafeteryaya giden çift, bir çay söyleyip beraber içmiş - Haberler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin hazırladığı tarım raporunu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la paylaştı. İki parti lideri, özel olarak gerçekleşen toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

"ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ MESELELERİNDEN BİRİSİ"

İlk olarak söz alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın İnce ve beraberindeki heyet, partimizi ziyaret ederek ülkemizin en önemli meselelerinden birini içeren tarım konusundaki raporu bizimle paylaştılar" ifadelerini kullandı.

"HAYAT PAHALILIĞI CAN YAKIYOR"

Daha sonra mikrofona gelen Muharrem İnce ise, "Hayat pahalılığının can yaktığı bugünlerde biz bu konuda çözüm önerisi üretmek istedik ve çalışma yaptık. 100 maddelik rapor hazırladık. Raporumuzu sunmak üzere 19 siyasi parti genel başkanına mektup yazdık, Ümit Özdağ nezaketle cevap verdi. Bugün o raporumuzu sunduk" diye konuştu.

"GÜVENLİĞE BIRAKIN DERLERSE BIRAKIRIZ"

İnce, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hangi siyasi parti genel başkanı randevu verirse gidip anlatmak istiyoruz. Bizim zamanımız değerlidir, güvenliğe bırakın diyorlarsa bırakırız. Yeter ki sorunun çözümünde katkımız olsun.

"BİR ÇAYI KARI KOCA BERABER İÇMİŞ"

Biz iktidar oluyorsak biz yapalım, başkası iktidar oluyorsa onlar yapsın. Bu konuda toplumda can yakıcı şeyler duyuyorum. Bir ilde kafeteryanın işletmecisinden duyduğum en can yakıcısıydı. Bardakla ayçiçek yağı, dilimle karpuzu duyduk da, karı koca gelip bir çay söyleyip bir çayı iki kişinin içtiğini ilk kez duydum. Daha vahimiyle karşılaşmak istemiyorsak, tarımı siyaset üstü görmeliyiz."