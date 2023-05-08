İnce'nin, "Babacan ve Davutoğlu ile yolları ayırın, destek veririm" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yanıt: Biz yolumuza bakıyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Babacan ve Davutoğlu ile yolları ayırın kayıtsız şartsız adaylıktan çekilir, size destek veririm." teklifine Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında tek cümlelik yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Biz yolumuza bakıyoruz." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, seçimlerde Millet İttifakı'nı desteklemesi için bir şart sundu. İnce, "Babacan ve Davutoğlu ile yolları ayırın kayıtsız şartsız adaylıktan çekilir, size destek veririm." dedi. Muharrem İnce'nin şartına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

"BİZ YOLUMUZA BAKIYORUZ"

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na İnce'nin sözleri hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu, "Biz yolumuza bakıyoruz. İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem ama medyada da yer aldı. İnce ile görüşmemizden sonra Engin Altay'ı Muharrem Bey'e gönderdim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçmişe yönelik yapacağımız sorgulama kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar ile ilgilidir. Bununla ilgili tavrım son derece net. Kim olursa olsun babam bile olsa yolsuzluk yapmış ve ben göz yumamam, ben devleti yönetemem.

"BİZ DEMOKRASİ İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Sayın Davutoğlu da sayın Babacan da hayatlarına, mal varlıklarına bakın. Biz demokrasi için bir araya gelmiş kişileriz. Üç yıl içinde yoksulluğu bitireceğim. Biz altı lider bir aradayız. Doğal olarak CHP listelerinden aday olanlar kendi partilerine gideceklerdir. Hiçbir tartışma olmasın diye 2 bin 400 maddelik metin hazırladık. Her alanda neyi öngörüyorsa hepsi orada var. Altı lider imzalamışız. Dolayısıyla hiçbir ihtilaf çıkmayacak.

"BİZİ Mİ DESTEKLİYORLAR, ONLARI MI?"

Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir. 'Terör örgütünün adını niye seslendirmiyorsun' diyorlar. Açın MSB'nin, TSK'nın sitesini "bölücü terör örgütü" ifadesini kullanırlar.

"HANİ DÜNYA LİDERİYDİN?"

Bunlar kendi çocuklarını paralı askere gönderdiler, ben göndermedim. Şimdi onlar mı vatansever ben mi? Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi, Putin'in kapısında nefes aldı. Yahu şehit edilen bizim askerlerimiz, senin orada ne işin var? Gitti, koridorda bekletti, kronometreyi çalıştırdı. Hani dünya lideriydin!

"TÜRKİYE'Yİ DİLENCİ DURUMUNA DÜŞÜRMEYE KİMİN HAKKI VAR?"

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana "Arap dünyasına karışmayın" denmiştir. Ortadoğu bir bataklık. Söyledik, uyardık, yapma dedik. 'Büyük Ortadoğu'nun eşbaşkanıyım' dedi. Buyur başkan, ne yapıyorsun sen!Düne kadar hakaret ettikleri adamların kapısına gittiler para dilenmeye. Türkiye'yi dilenci durumuna düşürmeye kimin hakkı var?"