İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3. ziyaret

İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3. ziyaret
Güncelleme:
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini açıkladı.

Dem Parti Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda görüşeceğini söyledi. Böylelikle bu görüşme İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

İKİNCİ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA YAPILDI

İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş, ardından Erdoğan'ı ziyaretlerinden önce DEM Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.

