İmralı Heyeti'nden Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, bugün Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gelen heyet adına Pervin Buldan açıklama yaptı. Açıklamasında, görüşmede Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu görüştüklerini belirten Buldan, "Bildiğiniz gibi bugün sabah saatlerinde İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere yola çıktık. Öcalan'ın avukatı Özgür Erol Bey'le birlikte yaklaşık iki buçuk saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Yaptığımız görüşmede, elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, televizyonlarda Sırrı Bey'le ilgili çıkan bütün haberleri izlediğini ve dinlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettirdiğinin altını da çizdi. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize. Ben de bu mesajı sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

ÖCALAN'IN ÖNDER'E YAZDIĞI MESAJI OKUDU

Öcalan'ın mektubunu okuyan Buldan, "Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder'e gönderdiği mesajında, ' Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum. Ailesine, dostlarına, sevenlerine. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur. Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak 'Baba İshak' geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, mecliste kırdı, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de, Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanır kılmaktır. Önder Bey de böyle ve gerçek Türkmenlik özü budur. En iyi barış kimliği, en büyük barış kültürü, 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıttıdır. Önder'in olumsuzluklarla baş etme, onu yönetebilme kültürü önemlidir. Ortaya çıkan olumsuzlukları derinleştirmeden olumluya dönüştürebilendir. Herkesin Önder'in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor. Bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum' dedi ve teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Biz de bir kez daha İmralı heyeti üyeleri olarak sevgili Sırrı Süreyya Önder'e hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de onu özlemle beklediğimizi, bu çalışmalara kaldığımız yerden devam etmesi için ona ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum