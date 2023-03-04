İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret edeceği konuşuluyordu, CHP'den açıklama geldi

Yaptığı zehir zemberek açıklamalar ile 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunduğu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştireceği konuşuluyordu. Ancak CHP'den yapılan, "Belediye başkanlarımızın İYİ Parti'ye ziyareti planlanmadı" açıklamasıyla bu iddia yalanlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert bir açıklamayla 6'lı Masa'dan kalkmasının etkileri sürüyor. Bu gelişme sonrası Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için çağrı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da istediği cevabı alamadı.

GÖRÜŞME İDDİASI YALANLANDI

Kulislerde gün içerisinde İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret edeceği konuşuluyordu. Ancak CHP'den "Belediye başkanlarımızın İYİ Parti'ye ziyareti planlanmadı" şeklinde bir açıklama yapılarak iddialar yalanlandı.

10 BELEDİYE BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün parti genel merkezine gelen 10 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi. Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ARASINDA POZ VERDİ

Buluşmadan gelen ilk fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun sağ tarafına Ekrem İmamoğlu'nu, sol tarafına ise Mansur Yavaş'ı alması dikkatlerden kaçmadı.