İmamoğlu avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

TRABZON'DA GÖZALTINA ALINDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon'da gözaltına alındı.

SUÇLAMA: RÜŞVETE ARACILIK ETME

Avukat Nusret Yılmaz'ın İBB'ye yönelik "rüşvete aracılık etmek" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi. Yılmaz polis nezaretinde Trabzon'dan İstanbul'a getiriliyor.

MEHMET PEHLİVAN TUTUKLU

İmamoğlu'nun bir başka avukatı Mehmet Pehlivan da "örgüt üyesi olma", "örgütün çözülmemesi için eylemler yapma" gibi suçlardan geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı.