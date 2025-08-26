İmamoğlu avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

İmamoğlu avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
Güncelleme:
Yolsuzluk soruşmasından tutuklandıktan sonra görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukat Nusret Yılmaz bu sabah gözaltına alındı. İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı da olan Yılmaz'ın "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirildiği ifade edildi.

Silivri Cezaevi'ne tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı.

TRABZON'DA GÖZALTINA ALINDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon'da gözaltına alındı.

İmamoğlu ve eşinin avukatı gözaltına alındıNusret Yılmaz

SUÇLAMA: RÜŞVETE ARACILIK ETME

Avukat Nusret Yılmaz'ın İBB'ye yönelik "rüşvete aracılık etmek" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi. Yılmaz polis nezaretinde Trabzon'dan İstanbul'a getiriliyor.

MEHMET PEHLİVAN TUTUKLU

İmamoğlu'nun bir başka avukatı Mehmet Pehlivan da "örgüt üyesi olma", "örgütün çözülmemesi için eylemler yapma" gibi suçlardan geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEmre Bozkurt:

onunbununoglu içerde de çalmaya devam ediyormuş allah devletimize zeval vermesin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Kime selam verdiyse araştırın bence....

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMalatyalı:

Yolsuzluğun kalesi AKP dır. Aralık aydın AKP = HILLE HÜLLE BASKİ ALGI YOLSUZLUK .... DEMEKTIR. önce kendinizi sorgulayın. Cemaatinize akan musluklar kapanınca doymadınız. Alamadığınız yerleri dümen ve iftiralarla almaya çalıştınız. Millet unutmaz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

2.FETÖ devri yaşanıyor Devletin neredeyse tüm kurumları onlarca fetö varı cemaat , dernek , mafya o da yetmedi PKK apo cirit atıyor Umarım bu sefer affedecek birileri kalır

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Tıpkı sıvacısı gibi ancak çocukluk arkadaşı halden anlardı zaten.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
