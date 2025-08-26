İmamoğlu avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
Yolsuzluk soruşmasından tutuklandıktan sonra görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukat Nusret Yılmaz bu sabah gözaltına alındı. İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı da olan Yılmaz'ın "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirildiği ifade edildi.
TRABZON'DA GÖZALTINA ALINDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon'da gözaltına alındı.
SUÇLAMA: RÜŞVETE ARACILIK ETME
Avukat Nusret Yılmaz'ın İBB'ye yönelik "rüşvete aracılık etmek" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi. Yılmaz polis nezaretinde Trabzon'dan İstanbul'a getiriliyor.
MEHMET PEHLİVAN TUTUKLU
İmamoğlu'nun bir başka avukatı Mehmet Pehlivan da "örgüt üyesi olma", "örgütün çözülmemesi için eylemler yapma" gibi suçlardan geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı.