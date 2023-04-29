İmamoğlu: Seçimi kazanmaları halinde zihinsel dönüşüm başlatacağız

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,14 Mayıs'ta yapılacak seçimi kazanmaları halinde zihinsel bir dönüşümü de başlatacaklarını ifade ederek "Ülkemizi ekonomik, idari, hukuki, siyasi afetlere karşı da güçlendireceğiz. Ülkemizi sağlam bir zemine oturtacak, demokrasinin temelini sağlam atacak, devletimizi yeniden bir kurallar ve kurumlar devleti haline getireceğiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Karanfilköy'de, 'KİPTAŞ Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. İstanbul'un büyük bir deprem riski altında olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Bu yüzden kentsel dönüşümün ne kadar hayati bir önem taşıdığını hepimizin bilmesi lazım. Ama ne yazık ki, milyonların canı tehlike altında ve biz bu süreci hızlıca çözüme kavuşturmak zorundayız. Yıllardır ne yaşandı ne yapıldı bunu okumak lazım. Kentsel dönüşümün nasıl gerçekleştiğini ya da nasıl gerçekleştirmek gerektiğini açıkçası biz 4 yıldır ortaya koyduğumuz özenli çalışmalarla bence başka bir döneme çevirdik. Mahalle aralarına kadar girdik. Tek yapı dönüştürme düzeyine kadar insanlarımızın evlerini sağlamlaştırma konusunda çok özenli bir çalışma yürütüyoruz. Karanfilköy uzun yıllardır dönüşüm bekliyordu. İştiraklerimiz KİPTAŞ ve İmar A.Ş.'nin gündemindeydi. İlk göreve geldiğimizde bir brifing aldık ve süreci hızlıca başlattık. 695 konut, 79 dükkandan oluşan bölgede saha tespit çalışmaları yapıldı. Görüşmelerimizi hep şeffaf yaptık. Hiçbir konuyu perde arkası bir mesele haline getirmedik. İnsanlarla uzlaştık, tahliyeleri yaptık, hemen yıkımına başladık. Şu anda bildiğim kadarıyla uzlaşı oranı yüzde 96'ya erişti. Dolayısıyla Karanfilköy gerçekten sağlam ve güvenilir, sağlıklı bir yaşam alanına dönüşecek. 25 yıllık KİPTAŞ tarihinde gerçekten kentsel dönüşüm noktasında rekorlara imza atıyoruz. 39 ilçede, 26 bin başvuru aldık ve bir milyon 850 bin insanı ilgilendiren binalarda düzeyli bir çalışma yürütüyoruz. Başarılı olmamızın en önemli başlangıç noktası, sisteme dair adalet ve liyakat üzerine kurulu bir süreç yönettik. İstanbul'da özellikle bugüne kadar yaptığımız her işin altında yatan başarı tam da bu. 150 günde 150 projeyi 2022 sonuna kadar tamamlayacakken biz bir anda bunu 300 günde 300 projeye çıkartıp, mayıs sonuna kadar 300 projeyi 300 günde bitiren bir yönetim olacağız" diye konuştu.

"15 MAYIS'TAN SONRA BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ HER GÜN MUTLU EDECEĞİZ."

"BURADA İNSANLAR YILLARDIR BEKLEDİKLERİ DÖNÜŞÜMÜ YAŞAYACAKLAR"