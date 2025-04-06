Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel'in A takımı belli oldu
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İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!

İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
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Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 22 yaşındaki Berkay Gezgin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Olağanüstü Kurultay'a sunduğu Parti Meclisi listesinde yer aldı. Gezgin, İmamoğlu'nun kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' sloganı ile tanınmıştı.

CHP'de Olağanüstü Kurultay heyecanı devam ederken; kurultayda yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listesi de belli oldu.

BERKAY GEZGİN DE LİSTEDE

Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı.

Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.

İMAMOĞLU PROTESTOLARINDA TUTUKLANDI

Özgür Özel'in Parti Meclisi listesinde yer alan 22 yaşındaki Berkay Gezgin, Gözaltına alınıp ardından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Saraçhane'deki protesto gösterilerine katıldığı sırada gözaltına alınmıştı. Gezgin hakkında tutuklama kararı verilmiş ve Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

2019 SEÇİMLERİNDEKİ SLOGANINI BELİRLEMİŞTİ

Öte yandan Gezgin kamuoyunda 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin öncesinde Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey çok güzel olacak" cümlesi ile tanınmış, slogan daha sonra İmamoğlu'nun seçim sloganlarından biri haline gelmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVatandaş:

ya bu cehape beni çok güldürüyo :D

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Haber YorumlarıAhmet yılmaz:

Olmazzzz başkan,bu böyle bir şey değildir

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

GENC CUMHURBAŞKANI SECTI CHP YASASIN LAİKLİK DEMOKRASİ CUMHURİYET CHP KUZU GÖRÜNÜME GİRMEKLE HALKI KANDİRAMAZSIN BU HALK KUZUYUDA KURDUDA ÇAKALIDA AYIRT EDIYOR ARTIK

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

salak bunlar

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Çocuk bildi,her şey hırsız ekibine güzel oldu.Bir de "Kahramanın yolculuğu"kitabını yazanı da bir yerlere sıkıştısanız.

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