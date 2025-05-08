İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek

Tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

X'İN AVUKATI KARAR İTİRAZ EDECEK

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirdikten sonra gözler X'ten yapılacak açıklama çevrildi. X'in avukatı Gönenç Gürkaynak konuyla ilgili gece yarısı bir açıklama yaptı. Gürkaynak, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O noktada X de bu adımın atıldığını ayrı bir post ile kamuoyuna duyuracaktır. Bir ihtimalle tüm dilekçenin içeriğine de o post içeriğinde link verirler." dedi.

"ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ BENİM TASARRUFUMDA DEĞİLDİR"

Bir hesaba erişim engeli getirilmesinin mahkeme kararıyla yapılabildiğinin altını çizenGürkaynak, "Bu vesileyle, kapatılan hesaplarla ilgili olarak 3 Nisan'dan bu yana profilimde sabit gönderi olarak duran hususu Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hesabına dair X işlemiyle ilgili olarak da tekrar hatırlatmak isterim: Ülkemizdeki mahkemelerin bir hesapta hukuka aykırı içerik olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirmesi kararları benim tasarrufum ve takdirim ile incelenmekte değildir. Bu hususlar mahkemeler ve ilgili idare tarafından X'e doğrudan aktarılmakta ve müvekkil şirket tarafından doğrudan incelenmektedir. Serbest avukat olarak bana vazife düşebilen tek nokta, bu olayda olduğu gibi, müvekkilin konuyu yargısal denetime taşıyarak ilgili mahkeme kararına karşı hukuk yollarına başvurma talimatı vermesi noktasıdır." ifadelerini kullandı.