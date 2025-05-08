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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

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İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek

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Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X'in avukatı Gönenç Gürkaynak'tan açıklama geldi. Gürkaynak, "İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım." dedi.

Tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

X'İN AVUKATI KARAR İTİRAZ EDECEK

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirdikten sonra gözler X'ten yapılacak açıklama çevrildi. X'in avukatı Gönenç Gürkaynak konuyla ilgili gece yarısı bir açıklama yaptı. Gürkaynak, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O noktada X de bu adımın atıldığını ayrı bir post ile kamuoyuna duyuracaktır. Bir ihtimalle tüm dilekçenin içeriğine de o post içeriğinde link verirler." dedi.

"ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ BENİM TASARRUFUMDA DEĞİLDİR"

Bir hesaba erişim engeli getirilmesinin mahkeme kararıyla yapılabildiğinin altını çizenGürkaynak, "Bu vesileyle, kapatılan hesaplarla ilgili olarak 3 Nisan'dan bu yana profilimde sabit gönderi olarak duran hususu Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hesabına dair X işlemiyle ilgili olarak da tekrar hatırlatmak isterim: Ülkemizdeki mahkemelerin bir hesapta hukuka aykırı içerik olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirmesi kararları benim tasarrufum ve takdirim ile incelenmekte değildir. Bu hususlar mahkemeler ve ilgili idare tarafından X'e doğrudan aktarılmakta ve müvekkil şirket tarafından doğrudan incelenmektedir. Serbest avukat olarak bana vazife düşebilen tek nokta, bu olayda olduğu gibi, müvekkilin konuyu yargısal denetime taşıyarak ilgili mahkeme kararına karşı hukuk yollarına başvurma talimatı vermesi noktasıdır." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun hesabına neden erişim engeli getirildi? X'ten resmi açıklama

İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYilmaz Erişkin:

X avukati karara itiraz ediyor doğru okudum sanırım pardon x Ekrem İmamoğlu için propagandami yapiyordu yani kendi agizlarindan duymak güzel peki bizim kapanan hesaplar içinde mahkemeye basvuracakmi

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Haber YorumlarıCHP Savar:

Türkiye'nin kararına x karışamaz

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Fetö öldü diyorlar ruhu aramızda geziyor Hukuk ve adalet yerlerde Ollaki lazım olduğunda yerinde dursun

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıZafer ÖZEVLİ:

itiraz etme . kendilerini önemli zannedecekler.

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Kişiye özel olan hesabı adam hapisteyken kimler kullanıyor önce onu açıklayın siz

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Resmi x avukatı falan değil. şu başlıkları düzgün atın.

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

zulm etki ömrun az olsun

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tanri surusu gibi herkesin kendine iman ve secde etmesini istiyor.

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