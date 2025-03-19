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Ekrem İmamoğlu'nun oğlu:

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'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu "Şafak vakti bir teröristi alır gibi belki de ileride bu ülkeyi yöneteceğini bildiğiniz insanı alıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Gözaltı sonrası konuşan eşi Dilek İmamoğlu ise "Bunların hepsi iftira ortaya da çıkacak" dedi.

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltına kararı verilen çok sayıda kişi teker teker gözaltına alınırken bunlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu:
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Atabey:

Oğlu, Babasının bu ülkeyi yönetecegine inanmış ya da inandırılmış. Değişik bir manipülasyon...

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Tatilden geri gelmeyen bu adammı ülkeyi yönecetecekmiş.. Çok komik gerçekten.. Önce ülkeyi tanısında sonra yönetsin..

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Yorum Beğenme8
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