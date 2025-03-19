Ekrem İmamoğlu'nun oğlu:

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltına kararı verilen çok sayıda kişi teker teker gözaltına alınırken bunlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.