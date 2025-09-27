Haberler

İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada çekilen görüntülere tepki göstererek, mahkeme heyetinin açığa alınması gerektiğini söyledi ve HSK'yı göreve çağırdı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişi davası" kapsamında tutuklu olarak hakim karşısına çıktığı duruşmada çekilen görüntülere sert tepki gösterdi.

"HSK'YI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Saral, sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin, "Bu kalıpsıza bu şovları kim yaptırıyor? Davalar basına kapalı olarak yapılır. Telefon ya da kamera gibi cihazların duruşma salonuna sokulması yasaktır. Hal böyle iken bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır. HSK'yı göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Oktay Saral'ın o paylaşımı;

DAVA ERTELENDİ

Öte yandan 27 Ocak'taki açıklamaları nedeniyle "bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs" ile "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiaları ile hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun davası 12 Aralık'a ertelendi.

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEmin Alıç:

Emir buyurursunuz paşam

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Oktay Daral, Ekrem ci degilim ama sende biraz abartmadin mi?..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

EMİR BÜYÜK YERDEN, HEMEN MAHKEME HEYETİNİ AĞIĞA ALIN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlemi gezen:

Hikaye buya Robin desem değil zenginden çalıp fakire dağıtan da değil devletten alıp zengine verene ne denir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenginkaya7:

Niye bu kadar ugrasiyorsunuz muhterem , Asin gitsin bütün muhalifleri , Bak Erdoğan gereken desteğide aldi Amerikadan , Enerjinize yazik. !!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
