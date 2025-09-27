İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişi davası" kapsamında tutuklu olarak hakim karşısına çıktığı duruşmada çekilen görüntülere sert tepki gösterdi.

"HSK'YI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Saral, sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin, "Bu kalıpsıza bu şovları kim yaptırıyor? Davalar basına kapalı olarak yapılır. Telefon ya da kamera gibi cihazların duruşma salonuna sokulması yasaktır. Hal böyle iken bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır. HSK'yı göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Oktay Saral'ın o paylaşımı;

DAVA ERTELENDİ

Öte yandan 27 Ocak'taki açıklamaları nedeniyle "bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs" ile "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiaları ile hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun davası 12 Aralık'a ertelendi.