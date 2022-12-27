İmamoğlu'nun davası öncesi Esenboğa'da gizli toplantı mı yapıldı? CHP iddiayı TBMM gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası çıkan duruşmadan bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla davaya ilişkin toplantı yaptığına yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Esenboğa Havalimanı'nda yapıldığı öne sürülen toplantı iddiasına Cumhurbaşkanlığından herhangi bir yanıt gelmediğini belirten Torun, "Neden susuyorsunuz? Veremeyecek hesabınız mı var?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile seçim kampanyasından sorumlu olan Prof. Ertan Aydın'ın İmamoğlu duruşmasından bir gün önce toplantı yaptığı, davadan çıkacak kararın iktidarı nasıl etkileyeceğinin tartışıldığı iddiası kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

CHP'Lİ TORUN İMAMOĞLU İDDİASINI TBMM'YE TAŞIDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, duruşmadan bir gün önce toplantı yapıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

"CUMHURBAŞKANLIĞINDAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI"

Torun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 13 Aralık'taki toplantının doğru olup olmadığını sordu. Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan Torun "Kararın açıklanmasından bir gün önce, 13 Aralık tarihinde Esenboğa Havalimanı'nda, Erdoğan'ın başkanlığında, İmamoğlu davası ile ilgili özel bir toplantı yapıldığı yönündeki iddialar basına yansımış, ancak bu iddialar hakkında Cumhurbaşkanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Erdoğan'ın başkanlığında Esenboğa Havalimanı'nda bir toplantı yapılmış mıdır? Yapıldıysa gündemi nedir? Söz konusu toplantıda İmamoğlu davası gündeme gelmiş midir? Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, siyasilere yönelik yargı süreçleri ile ilgili toplantılar yapılması rutin bir işlem midir, daha önce de bu kapsamda toplantılar yapılmış mıdır?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun.

"NEDEN SUSUYORSUNUZ?"

Torun "Saray ahalisi günlerdir bu skandala karşı suskun. Neden susuyorsunuz? Veremeyecek hesabınız mı var? Toplumun sorunları için mesai harcayıp toplantı yapmanız gerekirken seçilmiş belediye başkanımıza karşı kumpas mı kuruyorsunuz? İmamoğlu hakkındaki duruşmada senaryosu sarayda yazılan bir tiyatro sergilenmiştir. Bu herkesin bildiği bir gerçektir ve tarihe utanç vesikası olarak geçecektir" dedi.