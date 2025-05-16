İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti

İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'den yeni bir hamle geldi. Özel'in kurmaylarıyla acil koduyla toplandığı öğrenildi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in kurmaylarıyla acil koduyla toplandığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

ÖZEL'DEN ACİL HAMLE

Söz konusu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, harekete geçti. Özel'in kurmaylarıyla acil koduyla toplandığı öğrenildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Hadi burdan yakın.Çok eğleneceğiz çokkkkk.Maşallah baya turp varmış.

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

ben de etkin pişmanlıktan yararlanan özel harekete geçti sandım başlığa bak hele

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Haber YorumlarıSezaiKaraman:

Ulan diyorum özel harekat ne alaka

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