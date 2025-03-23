Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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İmamoğlu'nun 15 Mart konuşması yeniden gündem oldu: Başımı öne eğdireceklermiş

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Trabzon'da yaptığı konuşma gündem oldu. İmamoğlu o konuşmasında, "Beni oyundan çıkaracaklar. Kirli işler yapıyorlar. Güya polisin eliyle başımı öne eğdireceklermiş. Hatta bunu mümkünse 23 Mart'tan önce yapmak istiyorlar. Dertleri koltuk" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

BAŞIMI ÖNE EĞDİRECEKLER

Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Trabzon'da yaptığı konuşma gündem oldu. İmamoğlu o knuşmasında "Beni oyundan çıkaracaklar. Kirli işler yapıyorlar. Güya polisin eliyle başımı öne eğdireceklermiş. Hatta bunu mümkünse 23 Mart'tan önce yapmak istiyorlar. Dertleri koltuk." demişti.

İmamoğlu'nun 15 Mart konuşması yeniden gündem oldu: Başımı öne eğdireceklermiş
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErtan:

İddialar doğruysa, düzen kurulmuş, vurgun yapılmış, seçim kaybedilince kuyruk tutuşmuş, çözüm olarak 3 yıl sonra yapılacak seçime aday olup paçayı kurtarmak. Devlet aklı yine galip geldi. Askerimizin, Polisimizin, Devletimizin Yanındayız.

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Haber Yorumlarımurat narin:

Sen bir belediye başkanıydın ve öyle de kalmalıydın eğer partinin üstüne çıkmaya çalışırsan ki çıktın başına gelecek buydu çok zıpladın eko çok

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Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Düzembaz biliyor ne halt isledigini..

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Haber YorumlarıArif İnanç:

23 martta ne var? Tek adaylik kendi kendinize çalıp söyleyip, oynadığınız sandık mi var? Hic UTANMANİZ YOK degil mi insanların aklıyla dalga geçmeye! Sayın Özel siz neden CHP ye başkan oldunuz. Vasıfsız elemansınız demek ki cumhurbaşkanlığına biel aday olamayacak kadar zayıf görüyorsunuz kendinizi. Siz kimsiniz ki CHP ye gönül vermiş insanlara bunları yaşatıyorsunuz! Siz kim olduğunuza kara verip öyle konuşmaya başlayınız.Oyuncak etmişler sizi artık vaz gecemiyorsunuz da belli ki ELE GEÇMIŞSINIZ

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Halk akp iyi diyor yani oyleyse sikinti yok 14 bin tl emekli maasida iyi asgari ucrette mukemmel yardimlarla yasamak zorunda kalanlar da yok benim icin hava hos size iyiyse bana dunden iyi akp hic eksik olmasin basinizda

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Dedigi cikti

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

sen kendi kendine kabadayılık yapıp ona buna parmak salladın ekooo sen ne savcı bildin ne vali bildin ne cumhurbaşkanı bildin millete şow yapacam diye herkese gider yaptın böyle siyaset mi olur silkelerler böyle şimdi yandaşların dışarda ağlasın sende içerde :)

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