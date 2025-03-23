İmamoğlu'nun 15 Mart konuşması yeniden gündem oldu: Başımı öne eğdireceklermiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

BAŞIMI ÖNE EĞDİRECEKLER

Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Trabzon'da yaptığı konuşma gündem oldu. İmamoğlu o knuşmasında "Beni oyundan çıkaracaklar. Kirli işler yapıyorlar. Güya polisin eliyle başımı öne eğdireceklermiş. Hatta bunu mümkünse 23 Mart'tan önce yapmak istiyorlar. Dertleri koltuk." demişti.