İmamoğlu'nun '13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'dur' sözlerine AK Parti'den sert tepki

Oy sayımının devam ettiği sırada muhalefet cephesinden sonra bir açıklama da AK Parti'den geldi. Kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin sözcüsü, belediye başkanları telaşla televizyonlara çıkıyorlar. İki belediye başkanı Türk demokrasisi adına utanç verici bir açıklama yaptı. 'Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı'dır diye bir açıklama yaptılar. Bu diktatörce bir yaklaşımdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy sayımı devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçti. İmamoğlu, "13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Biz buradayız. 13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu burada." ifadelerini kullandı.

"BU TELAŞ NEDİR?"

Bu açıklamanın hemen ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu'nun ifadelerine tepki gösteren Çelik, "Daha sonuçlar kesinleşmeden hatta, sonuçların üzerinde kati yorumlar yapılması konusunda bir sonuç ortaya çıkmamışken karşı ittifakın sözcüsü, belediye başkanları TV'lere çıkarak AA'nın verileri çarpıttığını söylediler. AA bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Verilerini bir siyasi partinin beğenip beğenmemesi önemli değil. Bu telaş nedir? Telaşla televizyonlara çıkıyorlar" dedi.

"TÜRK DEMOKRASİSİ ADINA UTANÇ VERİCİ BİR KONUŞMA"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Haftalardır "sokağa çıkmayın" gibi devletin baş edemeyeceği bir provokasyon yayıyorlar. Seçim sonucu ne olursa olsun biz de saygı geleneği var. Ama bu sonuçları darbelerle engelleme geleneği sizde var. Bugün bu sonucun doğru olduğu tablo ortaya çıktı. İki belediye başkanı Türk demokrasisi adına utanç verici bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı'dır diye bir açıklama yaptılar. Çıkıp AA'ya saldırıp seçim sonucunu ilan ediyorlar. Bu diktatörce bir yaklaşımdır.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIK ARA ÖNDE GİDİYOR"

Ortaya çıkan sonuçlarda Sayın Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Buna rağmen çıkıp biz bir açıklama yapmıyoruz. Henüz bunlar ortada çokken açıklama yapıp, ondan sonra da AA ve bizleri verileri manipüle etmekle suçluyor. Herkesin önünde gerçekleşmiş ve çok utanç verici bir açıklamadır. Rahat olun. Sonuçta millet oyunu verdi. Birkaç saat sonra veriler açıklanacak. Şimdiden Cumhurbaşkanı şu seçilmiş demek çok sorumsuz bir davranıştır."