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İmamoğlu'ndan "Mal beyanında olmayan 3 villa" iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine

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31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ile kıyasıya bir yarış içinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddia büyük ses getirdi.

İMAMOĞLU İLE İLGİLİ SES GETİREN İDDİA

İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu evleri mal beyanında göstermediği öne sürüldü.

"ŞİRKETİMİZ VERGİ REKORTMENLİĞİ SIRALAMALARINA GİRDİ"

Söz konusu haberlere katıldığı Sözcü TV canlı yayınında yanıt veren İmamoğlu, "Paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Bu şirket neredeyse 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Bu şirketin tarihinde de güzel anekdotlar var. Trabzon'da başlayan İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden, vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş bir kuruluş.

"KAMU İLE İŞİ OLMAZ, USULSÜZ İŞİ OLMAZ"

Ben neredeyse 35 yıllık BAĞ-KUR'luyum. Binlerce kişi istihdam etmiş bir şirket. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar. Kamu ile işi olmaz, usulsüz işi olmaz.

"GEREK OLMADAN EŞİMİN BİLE MAL VARLIĞINI AÇIKLADIM"

Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Aynı zamanda şirkette hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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