İmamoğlu'na soğuk duş! MHP ilçe başkanı bir anda karşısına dikildi: Geri basın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında son durağı Sancaktepe oldu. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ile birlikte vatandaşlarla çay içip sohbet eden İmamoğlu, MHP standını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı.

KARŞILARINA DİKİLDİ: GERİ BASIN

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilerek çadıra girişlerine izin vermedi. İlçede DEM Parti'nin aday çıkarmayıp CHP'nin adayına destek vermesine atıfta bulunan Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek tepkisini dile getirdi.

ÇADIRA GİREMEDEN ALANDAN AYRILDILAR

Tansiyonun yükseldiği anlarda İmamoğlu ve yanındakiler MHP'nin çadırına giremeden alandan ayrılmak zorunda kaldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.