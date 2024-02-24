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İmamoğlu'na soğuk duş! MHP ilçe başkanı bir anda karşısına dikildi: Geri basın

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MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında son durağı Sancaktepe oldu. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ile birlikte vatandaşlarla çay içip sohbet eden İmamoğlu, MHP standını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı.

KARŞILARINA DİKİLDİ: GERİ BASIN

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilerek çadıra girişlerine izin vermedi. İlçede DEM Parti'nin aday çıkarmayıp CHP'nin adayına destek vermesine atıfta bulunan Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu'na soğuk duş! MHP ilçe başkanı bir anda karşısına dikildi: Geri basın

ÇADIRA GİREMEDEN ALANDAN AYRILDILAR

Tansiyonun yükseldiği anlarda İmamoğlu ve yanındakiler MHP'nin çadırına giremeden alandan ayrılmak zorunda kaldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (13)

GÖRÜNMEZ ADAM:

Aponun mektubunu okutan kimdi işinize geldimi hepiniz demli bir çay içersiniz

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Cengiz Ozkan:

MHP budur işte

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anti mizantropist:

Çözüm sürecinde saklan Ekrem gelmiş çık mı? MHP neden AKP ile

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sade vatandaş:

istepneler dile geldi

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Alperen:

İşte bu kdar Kurdun dişiside Kurtturköpeklere geçiş yoktur.

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masteng aston:

Sarayin tasmali asenasi.

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Nuri Aga:

Aboooov

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Tamirci Usta:

Doğru demiş terör örgütünün siyası uzantılarıyla ittifak yapan CHP kent uzlasısı adı altında demlenen yine chp

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kallanpa kurtoglu:

Dem secime ayri girmesini hala kabul edemiyorlar ordan besleniyor cünkü

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Nuri Aga:

Bence her parti ayrı girmeli. İttifak da neymiş. herkes boyunun ölçüsünü almalı

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