İmamoğlu'na destek için pankart asan CHP'li başkan, gözaltına alındı

CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, mahkemenin hapis cezası verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Çenesuyu Köprüsü'ne astığı pankart nedeniyle gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İstinaf ve Yargıtay sürecinin açık olduğu karara muhalefet tepki gösterdi.

PANKART ASTI

CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, İmamoğlu'na destek için Çenesuyu Köprüsü'ne pankart astı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı pankartta "Daha yeni başlıyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Demir astığı pankart nedeniyle gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Demir, "Arkadaşlar ifademiz alınmak üzere tekrardan alındık" dedi.