İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor

İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor
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İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inledi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 2 ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelirken kendisini büyük bir kalabalık destekçi grubu karşıladı. CHP'nin çağrıları sonrası toplanan partililer adliye koridorlarını "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inletti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi'nde 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi ve bilirkişinin ifşa edilmesi' suçlamalarıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade veriyor.

MANSUR YAVAŞ DA ADLİYEYE GELDİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren CHP İlçe örgütleri ve pek çok yurttaş adliye önünde toplanmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da destek için adliyeye gelen isimler arasında yer alıyor.

ADLİYE KORİDORLARINDA TANSİYON YÜKSEK

Çağlayan önündeki kalabalık her saniye artmaya devam ederken adliye koridorlarında da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Partililer İmamoğlu'na destek vermek için "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Hak hukuk adalet işliyor siz kafanızı yormayın imamoğlu artıkları

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Haber YorumlarıScroll Kaynak:

Yalnız değilsin başkanım

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Haber YorumlarıMurat saritas:

Tribüne oynayan bir soytarı yüzünden düştüğünüz hallere bakın

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Paralı şakşakçılar işbaşında

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Haber YorumlarıFurkan inci:

mansurda oraya geliyor ekrem aday olmak için onuda harcar haberi yok

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ulkede tum sistemler yanlış bu ulke fazla yasamaz yıkılır şimdiden yeni ulkemiz hayirli olsun insAllah yeni ulkemiz osmanli tarzi Islami kanunlarla olur alkol serbest piyasa falan hepsi yasaklanir

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Haber Yorumlarımurat dural:

ya çok şey istiyorlar makarna neyimize yetmiyor.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Ozlem.zenginin yegeni adaleti saglar.

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Parayla tutulmus soytari tayfasi kadikoyde cok bu soytarilardan iskele yannda 1 bira parasina yapmayacaklari sey yok

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Haber YorumlarıKusbaz Vesselam:

CHP liler ayıp etmiş cnm sanki tr de hak hukuk adalet yokmuş gibi bu ne? mesela gazeteciler ses kaydı yayınlandı olmaz bu gazeteci ses kaydı yayınlayamaz eskiden beri bu böyledir

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