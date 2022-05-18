İmamoğlu, Murat Ongun'u neden kızağa çektiğini anlattı: Sözcülük makamının bir takım sonuçları oldu - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili tartışmalar hakkında "Tartışmayı açan 200-300 kişiyi önemsemiyoruz" diyen Murat Ongun'un İBB Sözcülüğü'nden alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu cephesinden çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"ÇOK DEĞERLİ BİR YOL ARKADAŞIMDIR"

Ongun'un değerli bir yol arkadaşı olduğunu belirten İmamoğlu, "Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm" dedi.

"BAŞKA İŞLERLE İLGİLENECEK"

Ongun'un başka konularla ilgileneceğini belirten İmamoğlu, "Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR AÇIKLAMASINDA ONGUN'A AYAR VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, Karadeniz gezisindeki otobüs fotoğrafıyla ilgili gelen eleştiriler üzerine "Vız gelir tırıs gider, umurumda değil" sözleri için özür dileyen İmamoğlu, satır arasında Murat Ongun'a da gönderme yapmıştı. İmamoğlu açıklamasında, "Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez, tek muhatabı benim. O bana eleştiri yapanları, davet edeceğim ortamda uygarca dinleyeceğim" demişti.