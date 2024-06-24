İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, milli maç için gittiği Almanya'da, tribünlerden "Erdoğan" tezahüratı atıldı. İmamoğlu ise tezahüratı atanlara öpücükle yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'da oynanan milli maçta, tribünlerden kendisine "Erdoğan" tezahüratı yapan vatandaşlara öpücükle yanıt verdi.
İBB Başkanı İmamoğlu, Almanya ziyareti kapsamında gittiği milli maçta, tribünleri selamladığı sırada bazı vatandaşların "Erdoğan" tezahüratıyla karşılaştı.
İmamoğlu, tezahürat karşısında tribündeki vatandaşlara öpücük gönderdi.