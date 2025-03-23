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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun ifadesi alındı ve kararın, diğer kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından açıklanacağı belirtildi. Kararın açıklanması öncesi Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ TAMAMLANDI

İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi tamamlandı.

KARAR TOPLU AÇIKLANACAK

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararını, diğer kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından açıklayacağı öğrenildi. İmamoğlu, iki ayrı soruşturmada, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçları ile "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan ifade verdi. Ekrem İmamoğlu, kimlik tespitiyle başlayan sorguda yaklaşık 2 saat savunma yaptı.

İmamoğlu kararı öncesinde Çağlayan adliyesinde teyakkuz

ÖNLEMLER ARTIRILDI, YENİ BARİYER KURULDU

Karar açıklanmadan önce Çağlayan Adliyesi'nde önlemler arttırıldı. Kararın kısa sürede açıklanması beklenirken, mahkemenin bulunduğu kata yeni bariyerler kuruldu, özel güvenlik takviyeleri yapılıyor.

İmamoğlu kararı öncesinde Çağlayan adliyesinde teyakkuz

İmamoğlu kararı öncesinde Çağlayan adliyesinde teyakkuz
Kaynak: Haberler.com / Politika
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