İmamoğlu Erzurum'daki olaylara gösterdiği fotoğrafla isyan etti: Şu çocuğu polis koruyamadı

Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu duruma isyan etti. Miting alanında yaralanan bir çocuğun fotoğrafını gösteren İmamoğlu, "Şu çocuğu orada polis koruyamadı. Kimden? 100-150 kişiden" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olaylar çıktı. Bir grup İmamoğlu ve otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi.

"SEYREDEN POLİSLER BİZ DE SİZİ SEYREDİYORUZ"

İmamoğlu otobüsün üzerinde vatandaşlara seslenirken, otobüsün arka kısmından hem İmamoğlu'na hem de alandakilerin üzerine doğru taşlar atıldı. O anlarda konuşmasına devam eden İmamoğlu, "Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi. Emniyet müdürü. Biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok." dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Aldatılmış gençler olabilir. Aldatılmış yöneticiler olabilir. Burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz polisler. Erzurum Valisi, Erzurum Belediye Başkanı... Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz."

"ŞU ÇOCUĞU KORUYAMADILAR"

Olaydan sonra miting alanında yaralanan bir çocuğun fotoğrafını gösteren İmamoğlu isyan etti. İmamoğlu, "Şu çocuğu orada polis koruyamadı. Kimden? 100-150 kişiden" ifadelerini kullandı.