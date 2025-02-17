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İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

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Bilirkişi soruşturması kapsamında hakkında 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bütün bunların arkasında Erdoğan var. Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yanıt ise tam 56 dakika sonra geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun dikkat çeken ifadeler kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve siyasi yasak talep edildi.

İMAMOĞLU: KENDİSİNİ SANDIĞA DAVET EDİYORUM

Gelişme hakkında açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bütün bunların arkasında Erdoğan var. Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 56 DAKİKA SONRA YANIT

İmamoğlu'nun "hodri meydanı"na ise Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yanıt tam 56 dakika sonra geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır." yorumunu yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI BU İFTİRALARLA YIPRATMAYA ÇALIŞMAK..."

Altun açıklamasında, "Millete hizmet anlamında heybesinde bir kırıntı dahi bulunamadığı için önüne gelene iftira atıp hakaret eden, kirli siyasi hesaplarını ve ilişkilerini gizlemek amacıyla türlü hezeyanlarla gündemi meşgul etme çabasını alışkanlık edinen, işini yapmak, şehrine hizmet etmek yerine her gün "Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa" diye debelenip duran tipler bilmelidir ki…" ifadesini kullandı.

Altun şunları kaydetti; "Siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize. Unutamayacağınız bir ders olarak ayrıca hatırlatmak isteriz ki Milletimiz 2023 seçimlerinde tercihini yapmış, ip gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir. Kendini millete hizmete adamış ve gece gündüz bu uğurda çalışan bir siyasetçiye, bütün mücadelelerini milletiyle birlikte vermiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza saçma sapan ithamlar yöneltenlerin önce Recep Tayyip Erdoğan'ı iyice okumalarını, anlamalarını, nihayetinde gerçekleri görüp bu hatalarından dönmelerini tavsiye ediyoruz."

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Parlamenter sistem geri gelmeli. Ekrem bey Başbakan, Mansur bey Cumhurbaşkanı olmalı. Bu AK belalardan başka türlü kurtulamayız

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme224
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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

İmamoğlu kim yaa,

Yorum Beğen213
Yorum Beğenme152
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Haber YorumlarıMehmt Alkan:

Çok güzel oynuyorsun eko yemezler

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme126
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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Fahreddin altun sen devlet memurusun cvp vermek seçilmişlere düşer yanlismi söylüyoruz devlet memuru siyaset yapmaz kanun diyor biz demiyoruz

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme108
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Haber YorumlarıTeSKiN:

Kırgınlık eserisin niye bu kadar burnun kalktı 7 yılda 7 metre icraatın yok şovmen

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme71
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Haber YorumlarıBezgin ABİ:

bağımsız olan neymiş hukuk mu Adalet mi yargı mı neymiş bağımsız olan Türkiye Cumhuriyeti Adalet saraylarında Tayyip Erdoğan'ın talimatı olmadan kalem oynatabilecek savcı veya hakim kalmadı bu memlekette neyin bağımsızlığından bahsediyorsun. ufak atta civcivler yesin

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme82
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Haber YorumlarıBülent Yiğithan:

kurt kocayınca çakallar havlıyorlar

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıMahmut Anıl:

Siyaset çiler ülkenin sorunlarını bıraktılar beraber mahalle fisfosu yapmaya başladılar.sizlerden bu ülkeye hayır gelmez......

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İnsan söylediklerine inanması lazım

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAhmet Yildiz:

bizde yedik

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme8
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