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'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt

'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya bakan hakimin sürüldüğü iddialarına verdiği yanıtta "Bahsettiğiniz hakim, İBB Başkanı'nın avukatı tarafından reddi hakim talebinde bulunulan hakim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, hakimin Samsun'a sürüldüğü iddialarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yalanlandı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARI REDDİ HAKİM TALEP ETMİŞ

Tunç, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, hakimin Samsun'a sürüldüğü iddialarına yanıt veren Tunç, İmamoğlu avukatının yaptığı bir başvuruyu milletvekillerine gösterdi.

Tunç, "İBB Başkanı hakkında devam eden yargılamada, yargılamayı yapan hakimin Samsun'a sürüldüğüne ilişkin bazı milletvekilleri görüş beyan etti. Bahsettiğiniz hakim, İBB Başkanı'nın avukatı tarafından 'Tarafsızlığınızdan şüphe ediyoruz, sizi reddediyoruz' dediği hakim. Kendi reddettiğiniz hakimin, HSK tarafından ataması yapıldığında tepki gösteriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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