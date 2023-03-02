İmamoğlu canlı yayında Bakan Soylu'nun çök-kapan-tutun hareketini taklit etti

Habertürk ekranlarına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem seferberliği planını anlattığı sırada bir anda yere çömelerek isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir tatbikat esnasında yaptığı hareketi taklit etti.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Habertürk ekranlarına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem tatbikatı sırasında yaptığı hareketi taklit etti.

SOYLU'NUN ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Kasım 2022'de tüm Türkiye'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılmıştı. O tatbikat sırasında çökkapan-tutun hareketi yapan İçişleri Süleyman Soylu ise gündem olmuştu.