İmamoğlu: Bu seçimde haksızlığa uğrayan kim varsa o kazanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Manisa'da, "Bu seçimde canına kıyılan Somalı madenciler kazanacak. Bu seçimde hakkı yenen insanlar kazanacak. Bu seçim Gezi davasında yargılanıp bir yıl önce hapse koyulan hemşeriniz Tayfun Kahraman ve arkadaşları kazanacak. Bu seçimde haksızlığa uğrayan kim varsa o kazanacak" diye konuştu.

Seçime günler kala Millet İttifakı seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi yoğunluklu Zonguldak'ta, ardından Bartın'da halkla buluştu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, daha sonra Manisa'ya geçti. Buradaki mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Burada halka hitap eden İBB Başkanı İmamoğlu şunları söyledi:

"MİLLET KAZANIOR, BİR AVUÇ İNSAN KAYBEDİYOR: Kazanıyoruz biliyor musunuz? Millet kazanıyor millet. 86 milyon insanımız kazanıyor. Kaybeden kim biliyor musunuz? Bir avuç insan kaybediyor. Vallahi Mansur Başkanım bugün Manisa topraklarındaydı. Öyle bir enerji toplamış ki 'Maşallah' dedim vallahi. Hiç bırakmayacak burayı. Muhteşem bir enerji var. Tahmin ediyorum. Kalan günlerde bütün Türkiye'yi turlayacak söyleyeyim. Zaten Mansur Başkan yeter onlara da bakma yani. Onun gücü kuvveti başka. Bizim ekibimiz güzel. Bizim ekibimizde herkes 'Biz' diyor biz. Kimse ben peşinde değil. Biz olma peşindeyiz biz.

ALTI LİDERİN BİR ARAYA GELDİĞİ MİLLET İTTİKAFI DÖNÜM NOKTASI OLACAK: Altı liderin bir araya geldiği Millet İttifakı bir dönüm noktası olacak Türkiye için. Biz de birlikteyiz, çok büyük bir ekibimiz var doğru. Başkanlarımızla vallahi de billahi de kendimize bu süreçte 'Millet' dedik. Parti yok, partizanlık yok. Bu seçim, siyasi partilerin kazanacağı bir seçim değil, bu seçim, demokrasinin kazanacağı, hak, hukuk, adaletin kazanacağı bir seçim. Bu seçim ekonomiyi yerle bir eden, ekonomiyi, günü kurtarma kararlarıyla, hiçbir şeyden haberdar olmayan insanların yerine, liyakatli insanların yöneteceği bir dönemin kazanması lazım.

BU SEÇİMDE EKONOMİ KAZANACAK: Bu seçimde ekonomi kazanacak. Milletin cebi kazanacak. Söz, eviniz bolluk, bereketle dolacak. Mutfak yangını sönecek. Tarımda, sanayide, hele Manisa gibi bir yerde üzümden, tütünden bütün ürünlere varıncaya kadar. Bu seçimde çiftçi kazanacak. Bugün 1 Mayıs, emekçi kazanacak, işçi kazanacak. Söz, emekli kazanacak, emekli. Bu seçimde, sanayici kazanacak, bu seçimde korkuyla iş yapan iş insanları kazanacak. Kapısında tehditkar bir hükümet dolaşmayacak. Edebiyle, ahlakıyla iş yapan herkesin itibarlı olduğu, rağbet gördüğü bir dönem başlayacak. Bu seçim dönüm noktası olacak.

BU SEÇİMDE 21 YILDA KAYBETTİKLERİMİZİ YERİNE KOYACAĞIZ: Bakın bu seçimin geçmiş 21 yılda kaybettiklerimizi kaybetmeyip yerine koyacağımız bir seçim olacak. Bakın, 25 bin dolar kişi başı gelir demişlerdi 2023'te, 3'te birine gelemedik. Bizi çökerttiler, güzelim paramızı pul ettiler. Fakirlik, işsizlik, yoksulluk, bu denli belini bükmemişti milletin.

BU SEÇİMDE CANINA KIYILAN SOMALI MADENCİLER KAZANACAK: Bu seçimde canına kıyılan Somalı madenciler kazanacak. Bu seçimde hakkı yenen insanlar kazanacak. Bu seçim Gezi davasında yargılanıp bir yıl önce hapse koyulan hemşehriniz Tayfun Kahraman ve arkadaşları kazanacak. Bu seçimde haksızlığa uğrayan kim varsa o kazanacak.

MANİSA'NIN ERTELENEN HANGİ İŞİ VARSA YENİ DÖNEMDE YAPILACAK: Bu seçimde, bu seçimde Manisa'nın ertelenen hangi işi varsa, yeni dönemde yapılacak. Bakın yüksek hızlı tren. Yıllar geçti değil mi? Hala bitecek. Onu biz bitireceğiz. Manisa'nın gecikmiş her işini biz yapacağız. İşte o ittifak ruhuyla yapacağız. Kiminle yapacağız? 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapacağız.

HER TÜRLÜ HİLEYE BAŞVURACAKLAR: İstanbul'da omuz omuza verdik, hep birlikte ayağa kalktık. Seçimi kazandık. Seçimi elimizden almaya kalktılar, ne yaptı milletimiz? O seçimi elimizden almaya kalkanlara 806 bin oyluk Osmanlı tokadı vurdular. Dolayısıyla bu seçimde her türlü hileye, her türlü hurdaya başvurabilirler. Her türlü aklımıza gelmeyecek işleri yapabilirler.

BENİM MİLLİYETÇİLİĞİMİ ÖLÇECEK İNSAN ANASININ KARNINDAN DOĞMADI: Efendim neymiş, 'Onlara oy verirsen milli irade, bize oy verirsen darbeci.' Bak, kimin aklına gelir değil mi? Her şeyi yapacaklar. Dini de karıştırıyorlar. İnançlı insanların, o masum inançlarını alet etmeye çalışıyorlar. Yani tabiri caizse Allah'ın işine karışıyorlar. İnançlı, inançsız diye toplumu ayırt etmeye çalışıyorlar. Milli, gayri milli diye insanları ayırmaya çalışıyorlar. Bakın bizim dönemimizde herkes makbul, herkes muteber olacak. Bizim dönemimizde 86 milyon insanımız yerli, 86 milyon insanımız muteber olacak. Benim milliyetçiliğimi ölçecek insan anasının karnından daha doğmadı. Bunu derken, vatan-millet sevgisi, bayrak sevgisi, bunların hiçbirini ölçecek insan anasının karnından doğmadı.

BU SEÇİMDE OYLARI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ: Biz insanı severiz yaratandan ötürü, her insanı severiz. Biz Mevlana'nın torunlarıyız, biz Hacı Bektaşi Veli'nin torunlarıyız. Biz Yunus Emre'nin torunlarıyız, biz herkesi severiz. Bu topraklardaki insanların her birini eşit severiz. Gözünüzün içine bakarak konuşuyorum. Lütfen arkadaşlarınızla konuşun. Bu seçimde oyları böldürtmeyeceğiz. Bu seçim başka bir seçim. Bu seçimde bütün oylar Millet İttifakı'na. Bu seçimde oylar 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Seçimde seçimde hep birlikte çalışmaya, sandıkları korumaya hazır mıyız? O zaman 15 Mayıs sabahı şöyle mis gibi bir sabaha uyanmak kalıyor."