İmamoğlu, bir talimatıyla salondaki herkese ceketini çıkarttırdı

CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin ilçe adaylarının tanıtım toplantısında salondan gelen sloganlar üzerine ceketini çıkartıp kolları sıvadı. İmamoğlu, "Bu salonda kaç kişi ceketini çıkartabilir?" diye sorunca salondakilerin de ayağa kalkıp ceketini çıkartmaya başladı görüldü.

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi çalışmalar hız kesmiyor. CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında salondan gelen "Ceketi çıkar, kolları sıva" sloganları üzerine İmamoğlu, ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını sıvadı.

"BU SALONDA KAÇ KİŞİ CEKETİNİ ÇIKARTABİLİR"

Kürsüde konuştuğu esnada salondan gelen tezahürat üzerine ceketini çıkartıp kolları sıvayan İmamoğlu, aynısını salondaki partililerden de istedi. "Bu salonda kaç kişi ceketini çıkartabilir?" diyen İmamoğlu'nun istediği üzerine ayağa kalkan partililer ceketlerini çıkartmaya başladı.