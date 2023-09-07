İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularının değerlendirildiği toplantıya katıldı. Toplantıda sınır güvenliği çalışmaları, teknik alt yapı çalışmaları, genel asayiş durumu ve diğer projeler ele alındı.

İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularının değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliği, genel asayiş durumu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularının değerlendirildiği toplantısının ana gündem maddesini sınır güvenliği çalışmaları, teknik alt yapı çalışmaları, genel asayişi, düzensiz ile mücadele, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konuları ve diğer projeler oldu. Toplantıya, Edirne Valisi Yunus Sezer ve İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yüzer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanı Ahmet Küçükikiz, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Daire Başkanı Jandarma Tuğgeneral Bülent Baykal, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fahri Bulut, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Yapılan toplantısının ardından Vali Yunus Sezer, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer ile birlikte havadan sınır hattında incelemelerde bulundular. - EDİRNE