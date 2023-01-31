'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi yarın başlıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon arsayı kapsayan 'İlk Evim Arsa' kuralarının çekiminin yarın itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, 13 ilde yapılacak 1'inci etap kura çekilişinin, 1 Şubat'ta başlayarak 16 Şubat 2023'e kadar devam edeceği belirtildi. 1 Şubat'ta; Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat, 2 Şubat'ta; Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş, Osmaniye, 3 Şubat'ta; Mardin, Niğde, 4 Şubat'ta ise Ankara'da kura çekimi yapılacağı kaydedildi.