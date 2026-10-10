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İlim Yayma Cemiyeti’nin 75. Kuruluş yılı programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlim Yayma Cemiyeti, tek tipçi zihniyetin kapısına kilit vurduğu İmam Hatip Liselerinin açılmasında çok önemli bir misyonu yerine getirmiştir" dedi.

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İlim Yayma Cemiyeti’nin 75. Kuruluş yılı programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlim Yayma Cemiyeti, tek tipçi zihniyetin kapısına kilit vurduğu İmam Hatip Liselerinin açılmasında çok önemli bir misyonu yerine getirmiştir" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. Kuruluş yılı programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlim Yayma Cemiyeti, tek tipçi zihniyetin kapısına kilit vurduğu İmam Hatip Liselerinin açılmasında çok önemli bir misyonu yerine getirmiştir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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