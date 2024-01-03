Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi yaptı

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti" ifadesi yer aldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yinelediği belirtilerek, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı" denildi.