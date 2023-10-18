İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Nuri Pakdil'i anma mesajı yayınladı

İletişin Başkanı Fahrettin Altun, Nuri Pakdil'in vefatının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fikir ve edebiyat dünyamızın müstesna ismi, 'Kudüs Şairi', Üstat Nuri Pakdil'i vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve duayla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA