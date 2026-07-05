NATO Zirvesi Ankara'da: Savunma Yatırımları Masada

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik adımlar ile caydırıcılık ve savunma çalışmalarının kapsamlı şekilde ele alınacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Duran, resmi sosyal medya hesabından 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dair açıklamada bulundu. Duran, zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımların, ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini bildirdi.

"Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar değerlendirilecektir"

İletişim Başkanı Duran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecektir. Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir. Öte yandan, liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Zirve kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi konuk Devlet ve Hükümet Başkanları ile eşlerini 7 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacaklardır. Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde toplanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı