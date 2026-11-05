İletişim Başkanı Duran: "Terörü gündemimizden çıkaracak ve gelecek nesillere daha fazla ‘acı ve kayıp’ mirası bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Artık terörü gündemimizden çıkaracak ve gelecek nesillere daha fazla 'acı ve kayıp' mirası bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Ortak Gelecekte Biriz İletişim Kampanyası' lansman programı düzenlendi. Kampanyanın farklılıklarla birlikte yaşama kültürünü güçlendirmeyi, toplumsal kardeşliği pekiştirmeyi ve emperyalistlerin dağılma ile parçalanma senaryolarına karşı ortak bir irade ortaya koymayı amaçladığı belirtildi. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gündelik hayat, ekonomik kalkınma, turizm, eğitim ve müreffeh bir gelecek için yeni açılmış bir penceredir. Bölgeye gelen yatırımlar artacak, enerjiden turizme yeni alanlar yeşerecek, üretim ve elbette bunlara bağlı olarak istihdam artacaktır. Bence daha da önemlisi, artık terörü gündemimizden çıkaracak ve gelecek nesillere daha fazla 'acı ve kayıp' mirası bırakmayacağız. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim: Terörün sona ermesi, elbette başlı başına büyük bir hedef ve kazanımdır. Fakat bizim gelecek tasavvurumuz bundan ibaret değildir. Asıl mesele, terörün gölgesinden kurtulan bir Türkiye'nin sahip olduğu imkanları nasıl değerlendireceği, toplumsal bağlarını nasıl güçlendireceği ve gelecek nesillere nasıl bir ülke bırakacağıdır. Güvenliğin kalıcı huzura, huzurun toplumsal bütünleşmeye, toplumsal bütünleşmenin de ortak refah ve kalkınmaya dönüştüğü bir gelecekten söz ediyoruz. Bugün artık değişen bölgesel ve küresel şartların yoğun bir dış politika konsantrasyonu gerektirdiği günlerdeyiz. Bizler daha fazla insan kaynağımızı, enerjimizi, imkanlarımızı bölücü zihniyetlerin 'uğursuz projelerine' kurban etmek istemiyoruz. Bizler artık 'üretim ve refah' için çalışmak istiyoruz. Bölgesel krizler artarken, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'iç cephenin tahkimi' bu müşterek gelecek için vazgeçilmezdir. Toplumsal huzurumuz, dış gelişmeler karşısında en büyük direncimiz olacaktır" diye konuştu.

Duran, bin yılı aşkın süredir farklı toplulukların bir arada yaşadığı bölgede emperyalist müdahalelerle toplumsal ayrışma ve husumetin körüklendiğini belirterek, ortak geçmişin bir ayrışma unsuru değil, ortak geleceğin yol göstericisi olması gerektiğini vurguladı. Farklılıkların toplumsal hayatın bir gerçeği olarak kabul edilmesi ve ortak zeminlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Duran, terörün kalıcı olarak sona ermesinin Türkiye'nin kaynaklarını kalkınma ve istikrar için daha etkin kullanmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

"Arzumuz, çocukların terör korkusu olmadan büyümesidir"

Duran, Terörsüz Türkiye hedefinin terörsüz bölge ufkuyla birlikte ele alındığını vurgulayarak, "Kardeşliğimizin güçlenmesini bütün bölgemizin huzuruna katkı sunacak bir kazanım olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi bu vesileyle yakın çevremiz, yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye olarak bizim arzumuz, çocukların terör korkusu olmadan büyümesidir. Kalbimizden geçen savaş ve işgallerle yerle bir edilen ancak bir zamanlar dünyanın en önemli başkentleri olan kadim şehirlerimizin tekrar birer 'emin belde' olması ve yeniden ticaretin, ilmin, sanatın ve kültürün merkezleri haline gelmesidir" ifadelerini kullandı.

"Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve terörden etkilenen vatandaşlarımızın duyarlılıklarını 'yumuşak karın' haline getirmek isteyenlere karşı dikkatliyiz"

Silah bırakma sürecinin TBMM'nin çizdiği çerçevede yürütülürken bu alandaki provokasyonlara karşı da teyakkuz halinde olunduğunun altını çizen Duran, "Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve terörden etkilenen vatandaşlarımızın duyarlılıklarını 'yumuşak karın' haline getirmek isteyenlere karşı oldukça dikkatliyiz. Bu noktada özellikle belirtmek isterim ki şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve terörden etkilenmiş vatandaşlarımızın hassasiyetlerini yalnızca korunması gereken bir toplumsal duyarlılık olarak değil, aynı zamanda dinlenmesi ve dikkate alınması gereken haklı beklentiler olarak görüyoruz. Bu sürecin başarısı, toplumun farklı kesimlerinin kaygılarının ve beklentilerinin anlaşılmasıyla da yakından ilişkilidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sürecin provokatif bilgilerle tahrik edilmesine izin vermeyeceğiz"

Toplumumun güvenlik ve adalet beklentilerini gözeterek sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Duran, "Bu sürecin provokatif bilgilerle tahrik edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı olarak biz, bilhassa konvansiyonel ve yeni medya mecralarındaki potansiyel tehditlere ısrarla dikkat çekiyoruz. En ufak bir sosyal medya gönderisinde dahi teyitli bilgiyle konuşmak son derece önemlidir. Kaynağı bilinmeyen dezenformasyonlara karşı uyanık olmak, kardeşlik hukukunun bir gereğidir. Çünkü toplumsal güven, ortak bilgi zeminimizin sağlıklı olmasıyla güçlenir. Doğru bilgiye erişim ve toplumsal meselelerin sağduyuyla ele alınabilmesi, ortak geleceğimizin önemli şartları arasındadır" şeklinde konuştu.

İletişim Başkanı Duran, 'Ortak Gelecekte Biriz' temasıyla başlatılan iletişim seferberliğinin yalnızca bilgilendirme amacı taşımadığını, toplumun farklı kesimlerinin beklenti ve kaygılarını dinleyerek ortak değerler ve gelecek hedefleri etrafında buluşmayı amaçladığını belirtti.

"18 Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla yine bu başlık altında çalıştaylar düzenleyeceğiz"

İletişim seferberliğinin üç temel işlevi olduğunu söyleyen Duran, "Birincisi, süreci doğru bilgilerle anlatmak ve toplumun sağlıklı bilgiye erişimini sağlamaktır. İkincisi, toplumun farklı kesimlerini dinlemek; beklentilerini, kaygılarını ve önerilerini anlamaktır. Üçüncüsü ise farklı toplumsal kesimler arasında ortak bir gelecek tahayyülünün gelişmesine katkı sunmaktır. İlerleyen günlerde İletişim Başkanlığımıza bağlı 18 Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla yine bu başlık altında çalıştaylar düzenleyeceğiz. Bu çalıştaylarda toplumun farklı kesimlerinden temsilcileri, akademisyenleri, uzmanları, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getireceğiz" dedi.

Duran, üniversitelerle iş birliği yaparak gençlerin de sürece katılımını önemsediklerini belirterek, gençlerin beklenti ve fikirlerinin dinlenmesinin ortak geleceğin güçlü temeller üzerine inşa edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona eren programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, panelistler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı